В Приморье разыскивают мужчину, изнасиловавшего девочку

Следствие просит помощи

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Следствием Приморья разыскивается мужчина,совершавший действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, проживающей в Советском районе города Владивостока, в районе Проспекта 100-я Владивостоку и улицы Магнитогорской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Приметы: возраст около 30 – 40 лет, рост 170-180см. волос темный, глаза темные, смуглый (загорелый), темная футболка, голубые джинсы, кроссовки, мог носить черный рюкзак.

При наличии информации просим обращаться в Следственный отдел по Советскому району Владивостока СУ Следственного комитета России по Приморскому краю(2-60-80-28, ) или Дежурную часть ОП № 5УМВД Россиипо г. Владивостоку (по Советскому району)(2-32-05-26)