Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье

Силовики в очередной раз перетрясли окружение губернатора

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Анонимные эксперты Приморья на своей странице в Fb прокомментировали политическую "чехарду" в Приморье в свете последних событий, сообщает корреспондент РИА VladNews:

"Подвели некоторые итоги визита Н. Исаева во Владивосток, однако на фоне вчерашних арестов соратников губернатора Е. Вишнякова и Е. Коржа, вся эта информационная шумиха так ею и осталась. Силовики в очередной раз перетрясли окружение губернатора и нужно понимать, что система практически полностью дестабилизирована. Очевидно, что всё-таки дело идёт к полной смене власти в регионе. Остаётся лишь предполагать, каким именно образом будет происходить «перезагрузка».

Тем временем подготовка к выборам депутатов в Думу Владивостока набирает обороты, а мы продолжаем анализировать списки выдвинувшихся кандидатов. С учётом того, что местные СМИ уже досконально проштудировали эту тему, мы выделили важный момент, связанный с попытками повысить легитимность губернатора Приморского края за счёт этих выборов (ему бы конечно должность сохранить, чёрт с ней с легитимностью). Однако на пути к этой цели есть ряд «подводных камней», которых бы следовало избежать. Насколько хватит решимости у главы региона пресечь все потенциальные «игрули» привлечённых политтехнологов – вопрос открытый".