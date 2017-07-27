Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья 15:44, 27 июля Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья
Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный» 15:15, 27 июля Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
Рубль продолжает падать 15:11, 27 июля Рубль продолжает падать
Новостная лента
Июль, 27 четверг
15:46
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
15:46
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
15:46
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
15:44
Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья
15:33
Роман Гвоздев: «Я просто жду свою волну…» Видео
15:22
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
15:15
Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
15:11
Рубль продолжает падать
15:00
В Приморье разыскивают мужчину, изнасиловавшего девочку Фото
14:47
Опасную рыбу выловили в Приморье Фото
14:36
В среду во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив
14:25
Во Владивостоке отпразднуют День Крещения Руси
14:18
Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
14:14
Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом
14:03
ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом
13:59
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
13:52
"Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке Фото
13:46
В Приморье в рельсов сняли двух подростков
13:35
Во Владивостоке на Народном проспекте начались масштабные ремонтные работы Фото и Видео
13:24
В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна
13:14
В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой
13:07
​Радио «Лемма» отметило свой День рождения
13:03
ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют
12:52
Жительница Приморья обокрала пенсионерку
12:50
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа
12:41
Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная Фото
12:28
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра Эксклюзив
12:27
Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию
12:19
В Приморье пропал военнослужащий Фото
12:08
Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева Эксклюзив
11:57
В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины Фото
11:46
Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду Эксклюзив
11:35
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта Адреса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4171 (110) от 27 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Липовый аргумент
Куда уйдет Ефим Звеняцкий
Дорожные бригады не уходят с Верхнепортовой сутками
Печатали на совесть, сбывали миллионами
Перевозчиков проверили на безопасность
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Опасную рыбу выловили в Приморье

Улов представляет угрозу для жизни
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В Приморье выловили опасную рыбу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Опасного морского обитателя поймали рыбаки вблизи острова Камни Унковского. Добычей рыбаков стала фугу - ядовитая рыба. ранее агентство уже сообщало о подобной находке. Тогда доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков рассказал, что это за зверь, и с чем его едят.

Также эксперт заверил, что лучше эту рыбу не готовить и в пищу не употреблять, по возможности не стоит даже прикасаться к улову, который представляет огромную опасность для жизни.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом
14:14, 27 июля 2017 Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом

Продукция птицефермы, пострадавшей от вспышки болезни в Ростовской области, обнаружена второй раз за полугодие

ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом
14:03, 27 июля 2017 ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом

Правоохранители продолжают работать по инциденту

В Приморье в рельсов сняли двух подростков
13:46, 27 июля 2017 В Приморье в рельсов сняли двух подростков

Горе-путешественников активно разыскивали родители

В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна
13:24, 27 июля 2017 В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна

Возбуждено уголовное дело

В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой
13:14, 27 июля 2017 В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой

Нарушение положенного температурного режима составило 36 градусов

Жительница Приморья обокрала пенсионерку
12:52, 27 июля 2017 Жительница Приморья обокрала пенсионерку

Причиненный ущерб составил более 32 тысяч рублей

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра
12:28, 27 июля 2017 Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра

Столкновение двух автомобилей произошло вечером во Владивостоке