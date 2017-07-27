Опасную рыбу выловили в Приморье

Улов представляет угрозу для жизни

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В Приморье выловили опасную рыбу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Опасного морского обитателя поймали рыбаки вблизи острова Камни Унковского. Добычей рыбаков стала фугу - ядовитая рыба. ранее агентство уже сообщало о подобной находке. Тогда доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков рассказал, что это за зверь, и с чем его едят.

Также эксперт заверил, что лучше эту рыбу не готовить и в пищу не употреблять, по возможности не стоит даже прикасаться к улову, который представляет огромную опасность для жизни.

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