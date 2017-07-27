Во Владивостоке отпразднуют День Крещения Руси

На мероприятие приглашаются жители и гости Владивостока

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Празднование Дня Крещения Руси пройдёт во Владивостоке в пятницу, 28 июля, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие состоится в Адмиральском сквере, начало в 16 часов. Вход свободный.

Как отметили в отделе по развитию общественного партнерства администрации Владивостока, гости праздника смогут не только узнать об истории Крещения Руси, но и насладиться насыщенной концертной программой с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей города, а также принять участие в выставке-продаже товаров декоративно-прикладного творчества.