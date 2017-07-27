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Общество

​Радио «Лемма» отметило свой День рождения

Мероприятие завершилось глубоким вечером
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Одна из самых популярных радиостанций отметила свой 21-й день рождения! Празднование прошло в рамках проекта «Летние вечера», которые проходят каждую среду в Парке Победы (возле кинотеатра «Иллюзион») в 18:00, сообщил корр. РИА VladNews с места событий.

Кажется, ещё вчера Владивосток с размахом праздновал юбилей радио «Лемма» на Спортивной Набережной. Концерт местных исполнителей, мастер-классы, конкурсы с подарками, световое шоу, даже народное караоке – всё это и многое другое радовало горожан ровно год назад. Вчера, 26 июня, коллектив радио «Лемма» стал гостем «Летних вечеров», которые проходят каждую среду в Парке Победы. Гостей ждало дефиле в нарядах, конкурс шляпок, танцы - организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы программа была насыщенной и интересной. Особо ценным для сотрудников радиостанции стали поздравительные стихотворения, которые в ближайшее время прозвучат на волнах 102,7 fm.

Непростым испытанием на празднике была викторина с вопросами о проектах, ведущих и передачах на радио «Лемма». К удивлению, неправильных ответов не было – зрители нашли ответы на самые сложные вопросы! За каждый правильный ответ, участники получали специальные подарки от несравненной ведущей Оксаны Якуш, именно её голос является визитной карточкой 102,7 FM.

Мероприятие завершилось глубоким вечером, зрители не хотели расходиться, ведь с радио «Лемма» всегда приятно находиться в компании. «Летний вечер» подытожил депутат Владимир Новиков, который наградил радиостанцию «Лемма» за проведение социально-значимых проектов, таких как: «Семейный десант», «Радио-аллея», «Дорога добра», «Радуга талантов» и пр. В свою очередь, радио «Лемма» благодарит организаторов «Летних вечеров» за предоставленную возможность присоединиться к этому празднику, а также всех гостей, кто присутствовал на мероприятии!

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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