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Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом

Продукция птицефермы, пострадавшей от вспышки болезни в Ростовской области, обнаружена второй раз за полугодие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

По результатам внеплановых проверок торговых сетей, продуктовых магазинов и продовольственных складов Приморья инспекторами Россельхознадзора обнаружена пищевая продукция с геномом вируса гриппа птиц. Свыше 2 тонн опасной продукции уничтожено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Согласно информации ведомства, в 2017 году на птицеводческом предприятии Ростовской области ООО «Евродон-Юг» наблюдалась массовая гибель поголовья индейки. В отобранном патологическом материале был обнаружен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5. В связи с этим всем теруправлениям Россельхознадзора и ветеринарным службам по регионам РФ было предписано усилить меры ветеринарного контроля в отношении продукции этого изготовителя, а также в отношении предприятий и торговых организаций, имеющих с ним хозяйственные связи.

Инспекторами Россельхознадзора во Владивостоке во время внеплановой проверки в одном из гипермаркетов и на крупном продовольственном складе, была обнаружена продукция, выработанная на пострадавшем от вспышки заболевания ростовском ООО. Сразу после обнаружения потенциально небезопасное мясо птицы было помещено на изолированное хранение, исключающее его несанкционированный оборот.

Лабораторные испытания показали, что в 2 тоннах стейков из мяса индейки, находившихся на оптовом продовольственном складе, а также в 300 килограммах полуфабрикатов из индейки (лангет, азу, шницель, медальоны, наборы для тушения, крылья и стейки), обнаруженной в гипермаркете, содержится генетический материал вируса гриппа А птиц, подтип Н5. Впоследствии испытания подтвердили наличие в продукции генома вируса гриппа птиц.

Но не дожидаясь результатов ВНИИЗЖ, всю опасную продукцию её владельцы сожгли на комплексе по уничтожению биоотходов во Владивостоке под контролем инспекторов ведомства.

Ранее, в мае 2017 года инспекторами Россельхознадзора во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку в Советском районе был предотвращен оборот и, соответственно, реализация населению 3 тонн индейки с геномом гриппа птиц, выработанной на предприятии ООО «Евродон» Ростовской области. Опасная продукция была обнаружена на одном из оптовых продовольственных складов и впоследствии уничтожена (сожжена).

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