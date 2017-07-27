«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа

За полтора года работы точек состоялось 6,2 млн интернет-сессий

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

На встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.

Таким образом, с августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), можно будет абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

Напомним, что в Приморском крае точки Wi-Fi организованы в 34 населенных пунктах: села Горбатка, Маргаритово, Песчаное, Серафимовка, Сокольчи, Черноручье, Мономахово, Антоновка, Виноградовка, Гончаровка, Достоевка, Зеркальное, Изюбриное, Лукьяновка, Минеральное, Нежино, Новобельмановка, Новокрещенка, Новочугуевка, Покровка, Руновка, Устиновка и ж/д станция Сысоевка, Филаретовка, Филино, Некруглово, Алексеевка, Ключевой, Дальневосточная МИС, Федосьевка, Нововладимировка, Филипповка, Перевозная, Железнодорожная станция Хорольск. Ранее жителям данных населенных пунктов был доступен только «мобильный интернет» от операторов сотовой связи.

«Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идем навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fiна селе бесплатным», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Возможность выхода во всемирную паутину в точках доступа проекта пользуется высоким спросом жителей села. За полтора года работы точек состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. Причем и количество сессий и трафик растут очень высокими темпами. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

Глава компании рассказал об итогах реализации проекта устранения цифрового неравенства по состоянию на 30 июня 2017 года. План-график строительно-монтажных работ выполняется на 100%. На отчетную дату введено в эксплуатацию 4 690 точек доступа или 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

Как отметил Михаил Осеевский, к реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые на проекте, исключительно российского производства.

Построенная в рамках проекта устранения цифрового неравенства инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба. Например, для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет учреждений здравоохранения.