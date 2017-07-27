В среду во Владивостоке произошло 75 аварий

Зарегистрировано почти 300 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в минувшую среду произошло 75 аварий; зарегистрировано 43 ДТП с материальным ущербом, составлено 14 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В одном из ДТП пострадал ребенок.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 297 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (78), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (36) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (17). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (12) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (14). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 7 протоколов.

Инспекторы ДПС остановили 14 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 46 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 39 транспортных средств.

ПДД нарушили 9 водителей автобусов и 17 таксистов.