Столкновение двух автомобилей произошло вечером во Владивостоке

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, сначала у ребенка 2012 года рождения подозревали черепно-мозговую травму, но когда на место аварии прибыла бригада "скорой помощи", диагноз не был подтвержден. Ребенок направлен на амбулаторное лечение.

Известно, что столкновение на парковке возле здания по улице Фадеева,2 произошло около 20:00. На парковке столкнулись Toyota Passo и Toyota Land Cruiser. Девочка находилась в Toyota Passo, она была пристегнута специальным удерживающим устройством (треугольник).

Детали ДТП выясняются.

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