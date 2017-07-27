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Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра

Столкновение двух автомобилей произошло вечером во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, сначала у ребенка 2012 года рождения подозревали черепно-мозговую травму, но когда на место аварии прибыла бригада "скорой помощи", диагноз не был подтвержден. Ребенок направлен на амбулаторное лечение.

Известно, что столкновение на парковке возле здания по улице Фадеева,2 произошло около 20:00. На парковке столкнулись Toyota Passo и Toyota Land Cruiser. Девочка находилась в Toyota Passo, она была пристегнута специальным удерживающим устройством (треугольник).

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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