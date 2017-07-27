ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом

Правоохранители продолжают работать по инциденту

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура города Артем Приморского края организовала проверку по публикациям в региональных СМИ о несчастном случае в одном из детских садов города (мальчик выпал из окна второго этажа), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Как выяснилось в ходе проверки, информация соответствовала действительности; были также выявлены нарушения законодательства в сфере образования.

Так, мальчик из подготовительной группы выпал из окна туалета в тот момент, когда он остался без присмотра воспитателя. Из-за падения он получил закрытый перелом правой лучевой кости.

В ходе проверки установлено, что женщина, выполнявшая обязанности воспитателя в тот день, не должна была быть допущена в качестве такового, так как не имела соответствующей квалификации. На момент проверки она уволена из дошкольного учреждения.

По итогам проверки прокурором города внесено представление главе Артемовского ГО, в котором также поставлен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

В отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований специального разрешения/лицензии). Материал направлен для рассмотрения в суд.

По факту получения ребенком травмы органы предварительного расследования проводят процессуальную проверку.