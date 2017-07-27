Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию

Мужчине добавят 3-5 лет за побег из "мест не столь отдаленных"

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В результате слаженных и оперативных действий сотрудников ГУФСИН и полиции Приморья задержан беглый осужденный Хвостенко Денис Александрович, совершивший побег с выездного рабочего объекта колонии-поселения № 26 в городе Находка Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН региона. Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства, убежать молодой человек далеко не успел - его поймали в пригороде Находки. В настоящее время мужчина доставлен к месту отбывания наказания. Теперь его ожидает новый суд, который добавит к его сроку еще от 3 до 5 лет лишения свободы.

Руководство колонии благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, жителей Приморья и представителей СМИ.