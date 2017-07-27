Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная 12:41, 27 июля Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная (Фото)
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра 12:28, 27 июля Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра (Эксклюзив)
Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию 12:27, 27 июля Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию
Новостная лента
Июль, 27 четверг
12:45
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
12:45
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
12:45
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
12:41
Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная Фото
12:28
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра Эксклюзив
12:27
Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию
12:19
В Приморье пропал военнослужащий Фото
12:08
Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева Эксклюзив
11:57
В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины Фото
11:46
Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду Эксклюзив
11:35
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта Адреса
11:24
Политолог: Нужно проверить механизм работы властей в Приморье Эксклюзив
11:12
Пресс-служба администрации Уссурийска отказывается комментировать задержание главы
11:02
Гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт во Владивостоке 28 июля
10:51
В Приморье конфискована партия китайского кальмара с ртутью
10:40
Во Владивостоке разыскивают парня из Пензы Фото
10:38
Эксперт: Министр Соколов засомневался в адекватности команды Миклушевского
10:29
При пожаре в Приморье погиб человек
10:18
В Яковлевском районе восстановлено автотранспортное сообщение
10:08
Про зарплату «в конверте» можно пожаловаться в налоговую службу
09:56
Прокуратура: Глава администрации Уссурийска ответил за ошибки подчиненных
09:46
Стали известны подробности страшной аварии под Артемом Эксклюзив
09:38
Источник: Задержан глава Уссурийска
09:35
Продовольственная ярмарка развернется на центральной площади Владивостока
09:24
В Кавалеровском районе сгорела баня
09:13
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:02
Часть Владивостока останется без электроэнергии сегодня, 27 июля Адреса
08:58
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 27 июля Адреса
08:49
Дождь ожидается в Приморье в четверг, 27 июня
08:25
Выпускники ТГМУ во Владивостоке — достойная смена Видео
07:12
Гороскоп на 27 июля
06:36
Экстремальные выходные: Prim Games Видео
05:23
Активных старшеклассников Владивостока приглашают в бесплатный летний лагерь
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4171 (110) от 27 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Липовый аргумент
Куда уйдет Ефим Звеняцкий
Дорожные бригады не уходят с Верхнепортовой сутками
Печатали на совесть, сбывали миллионами
Перевозчиков проверили на безопасность
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию

Мужчине добавят 3-5 лет за побег из "мест не столь отдаленных"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В результате слаженных и оперативных действий сотрудников ГУФСИН и полиции Приморья задержан беглый осужденный Хвостенко Денис Александрович, совершивший побег с выездного рабочего объекта колонии-поселения № 26 в городе Находка Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН региона. Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства, убежать молодой человек далеко не успел - его поймали в пригороде Находки. В настоящее время мужчина доставлен к месту отбывания наказания. Теперь его ожидает новый суд, который добавит к его сроку еще от 3 до 5 лет лишения свободы.

Руководство колонии благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, жителей Приморья и представителей СМИ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье пропал военнослужащий
12:19, 27 июля 2017 В Приморье пропал военнослужащий

Приметы пропавшего с полигона парня

В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины
11:57, 27 июля 2017 В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины

Тело мужчины было обнаружено еще в марте

Во Владивостоке разыскивают парня из Пензы
10:40, 27 июля 2017 Во Владивостоке разыскивают парня из Пензы

Молодой человек приехал во Владивосток на заработки

При пожаре в Приморье погиб человек
10:29, 27 июля 2017 При пожаре в Приморье погиб человек

В селе Сальское сгорел жилой дом

Прокуратура: Глава администрации Уссурийска ответил за ошибки подчиненных
09:56, 27 июля 2017 Прокуратура: Глава администрации Уссурийска ответил за ошибки подчиненных

Евгений Корж получил на руки прокурорское представление

Стали известны подробности страшной аварии под Артемом
09:46, 27 июля 2017 Стали известны подробности страшной аварии под Артемом

Жуткое автопроисшествие случилось ночью, 26 июля

В Кавалеровском районе сгорела баня
09:24, 27 июля 2017 В Кавалеровском районе сгорела баня

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить