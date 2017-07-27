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Политолог: Нужно проверить механизм работы властей в Приморье

Павел Наливайко - об аресте главы Уссурийска Евгения Коржа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Приморский политолог Павел Наливайко в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал арест главы Уссурийского ГО Приморского края Евгения Коржа. Как отметил политолог, необходимо разобраться во внутренних механизмах работы региональных властей, так как возбуждение уголовных дел против молодых управленцев (как в случае Евгения Коржа) - это уже четко прослеживаемая тенденция в регионе:

- Арест Евгения Коржа - второй подряд удар по команде губернатора Владимира Миклушевского, - сказал Павел Наливайко. - Стоит напомнить, что Корж является соучредителем одной из крупнейших компаний Приморского края, был депутатом думы Владивостока, а с 2014 года стал помощником главы региона. Именно губернатор пролоббировал его кандидатуру на пост главы Уссурийского городского округа. Очередной арест человека, который строил свою политическую карьеру при Владимире Миклушевском, проходит вне рамок декриминализации, запущенной губернатором в 2012 году. В любом случае, последние аресты негативно сказываются на репутации региона и эффективности управления. Возможно, нужно всё-таки разобраться во внутренних механизмах работы региональных властей, ведь уголовные дела возбуждаются на молодых управленцев.

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