ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют

Объезд будет осуществляться по улицам Успенского, Мечникова и Фанзавод

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 30 июля, во Владивостоке в районе станции Океанской будут производиться ремонтные работы на железнодорожном переезде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В связи с этим движение транспортных средств через переезд в районе дома № 39 по улице Успенского будет ограничено с 20 часов 30 июля до 8 часов 31 июля.

На данный период времени объезд будет осуществляться по улицам Успенского, Мечникова и Фанзавод.

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