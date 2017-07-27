Жительница Приморья обокрала пенсионерку

Причиненный ущерб составил более 32 тысяч рублей

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу имущества из квартиры в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

80-летняя жительница Уссурийска сообщила в отдел полиции о хищении принадлежащего ей имущества и денежных средств. Причиненный ущерб составил более 32 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, возможных свидетелей. Установлено, что из квартиры заявительницы похищены ювелирные украшения, мобильный телефон и денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась ранее совершавшая преступления местная жительница. Злоумышленницу доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Подозреваемая пояснила, что ювелирные украшения она продала, а денежные средства потратила по своему усмотрению. В ходе личного досмотра у задержанной изъят похищенный телефон, который возвращен владелице.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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