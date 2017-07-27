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Общество

Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная

В крае ожидаются дожди и туманы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье сегодня, 27 июля, потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидаются туманы.

Желтый уровень опасности также присвоен югу и западу Республики Саха, югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, а также ЕАО.

Оранжевый уровень опасности присвоен востоку и центру Республики Саха и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня в Приморье пройдет дождь.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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