Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная

В крае ожидаются дожди и туманы

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье сегодня, 27 июля, потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидаются туманы.

Желтый уровень опасности также присвоен югу и западу Республики Саха, югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, а также ЕАО.

Оранжевый уровень опасности присвоен востоку и центру Республики Саха и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня в Приморье пройдет дождь.

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