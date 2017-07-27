Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная

Погода в Приморье сегодня, 27 июля, потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидаются туманы.
Желтый уровень опасности также присвоен югу и западу Республики Саха, югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, а также ЕАО.
Оранжевый уровень опасности присвоен востоку и центру Республики Саха и Чукотскому АО.
Ранее агентство сообщало, что сегодня в Приморье пройдет дождь.
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