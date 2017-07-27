В Приморье в рельсов сняли двух подростков

Горе-путешественников активно разыскивали родители

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск Приморского края в ночное время поступило сообщение от машиниста грузового поезда, заметившего в районе станции Баневурово двух подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Незамедлительно на перегон выдвинулась следственно-оперативная группа линейного отдела, которая доставила двух несовершеннолетних 14 и 15 лет в дежурную часть.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск провели с ребятами профилактические беседы и рассказали о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Оказалось, что дети опоздали на электричку. Они планировали доехать с Уссурийска до станции Барановский и отправиться в село Тереховка, где проживает один из подростков, но опоздав, пошли пешком.

В ходе работы установлено, что в селе Тереховка ребят разыскивали родители, отец одного из мальчиков пытался ему дозвониться, но телефон сына был выключен.

С родителями подростков стражи правопорядка провели профилактическую беседу и предупредили об административной ответственности.

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав стражами правопорядка была направлена соответствующая информация для принятия к подросткам мер профилактического характера, а так же недопущения повторных правонарушений с их стороны.