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Политика и экономика

Администрацию Владивостока посетила делегация военно-морских сил Китая

Константин Лобода приветствовал китайских военных моряков
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Вчера, 26 июля, во Владивосток из Циндао прибыл сторожевой корабль «Хуанши» военно-морских сил народно-освободительной армии Китая, экипаж которого состоит из 98 военных моряков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Свой первый официальный протокольный визит военные моряки Китая во главе старшим похода корабля – командиром бригады сторожевых кораблей Северного флота НОАК капитаном первого ранга Ли Ле нанесли в администрацию Владивостока, где с ними встретился исполняющий обязанности главы города Константин Лобода.

Во встрече участвовали исполняющий обязанности начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий Ерёменко, а также командир корабля «Хуанши» капитан третьего ранга Ван Фэн, ряд офицеров корабля, а также сопровождающий делегацию представитель Тихоокеанского флота. Вместе с делегацией военных моряков Китая администрацию города посетили генеральный консул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь и вице-консул Чжан Чжэньфэнь.

Константин Лобода приветствовал китайских военных моряков и пожелал им успешного выполнения всех задач визита во Владивосток, а также приятных впечатлений от знакомства со столицей Приморья.

Ли Ле, со своей стороны, поблагодарил представителей администрации Владивостока и командования Тихоокеанского флота за оказанный китайским морякам теплый прием.

Участники встречи отметили, что это - еще одно подтверждение отношений крепкой дружбы и сотрудничества между народами Китая и России, курс которых определен лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Ли Ле также отметил, что он уже не первый раз посещает Владивосток и по достоинству оценивает, какими темпами город развивается и хорошеет. Он попросил передать всем жителям Владивостока пожелания дальнейшего процветания и развития.

Основная цель прибытия корабля «Хуанши» во Владивосток – участие в «Армейских международных играх-2017», в программе которых вождение боевой техники, стрельба, рукопашные схватки, оказание медицинской помощи в полевых условиях. Китайские военные моряки также примут участие в праздновании во Владивостоке Дня Военно-морского флота. Их визит будет длиться 18 дней.

А в целом же посещения военных кораблей Китая столицы Приморья проходят, начиная с 2001 года, весьма регулярно. Их экипажи вместе с коллегами Тихоокеанского флота осуществляют в программе совместных учений десантные и спасательные операции, учебные боевые стрельбы, отрабатывают взаимодействие с береговыми частями.

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