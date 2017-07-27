В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины

Тело мужчины было обнаружено еще в марте

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Полиция Артема устанавливает личность погибшего мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Тело приморца с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве в районе завода ЖБИ-3, расположенного в поселке Заводской, еще 29 марта 2017 года. В крови обнаружено 2,2 промилле этилового спирта. Примерное время наступления смерти: 150 суток до дня обнаружения тела.

СУ СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приметы: на вид 27-35 лет, рост 170-175 см, размер ноги 41, европеоидной расы, лицо овальное, вытянутое, размер головы 58-59, лоб широкий средней высоты, волосы темно-русые. Имеется прижизненный заросший перелом костей носа.

Был одет: ветровка синего цвета с тремя белыми полосками вдоль рукава, спортивные штаны черного цвета с тремя белыми полосами, кроссовки черного цвета с белой подошвой и красными вставками, футболка-поло в черно-бело-синюю полоску.

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о личности погибшего, сообщить информацию по телефонам :

8 (42337)4-72-47, 4-72-12, 4-73-79, 8-924-528-92-20