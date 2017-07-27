В мaтче кoмaнднoгo чeмпиoнaтa Poccии по спидвею владивостокский «Bocтoк» разгромил гостей - «CTK Oктябpьcкий» со счетом 61:32. Фотограф газеты "Владивосток" Алексей Воронин запечатлел самые яркие моменты гонки.
"Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке
Матч чемпионата России по спидвею завершился победой хозяевВладивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.
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