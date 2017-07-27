ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом 14:03, 27 июля ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом
13:52, 27 июля "Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке (Фото)
ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют 13:03, 27 июля ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют
Новостная лента
Июль, 27 четверг
14:15
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
14:15
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
14:15
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
14:14
Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом
14:03
ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом
13:59
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
13:52
"Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке Фото
13:46
В Приморье в рельсов сняли двух подростков
13:35
Во Владивостоке на Народном проспекте начались масштабные ремонтные работы теплотрассы Фото и Видео
13:24
В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна
13:14
В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой
13:07
​Радио «Лемма» отметило свой День рождения
13:03
ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют
12:52
Жительница Приморья обокрала пенсионерку
12:50
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа
12:41
Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная Фото
12:28
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра Эксклюзив
12:27
Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию
12:19
В Приморье пропал военнослужащий Фото
12:08
Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева Эксклюзив
11:57
В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины Фото
11:46
Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду Эксклюзив
11:35
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта Адреса
11:24
Политолог: Нужно проверить механизм работы властей в Приморье Эксклюзив
11:12
Пресс-служба администрации Уссурийска отказывается комментировать задержание главы
11:02
Гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт во Владивостоке 28 июля
10:51
В Приморье конфискована партия китайского кальмара с ртутью
10:40
Во Владивостоке разыскивают парня из Пензы Фото
10:38
Эксперт: Министр Соколов засомневался в адекватности команды Миклушевского
10:29
При пожаре в Приморье погиб человек
10:18
В Яковлевском районе восстановлено автотранспортное сообщение
10:08
Про зарплату «в конверте» можно пожаловаться в налоговую службу
09:56
Прокуратура: Глава администрации Уссурийска ответил за ошибки подчиненных
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4171 (110) от 27 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Липовый аргумент
Куда уйдет Ефим Звеняцкий
Дорожные бригады не уходят с Верхнепортовой сутками
Печатали на совесть, сбывали миллионами
Перевозчиков проверили на безопасность
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Фоторепортажи

"Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке

Матч чемпионата России по спидвею завершился победой хозяев
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В мaтче кoмaнднoгo чeмпиoнaтa Poccии по спидвею владивостокский «Bocтoк» разгромил гостей - «CTK Oктябpьcкий» со счетом 61:32. Фотограф газеты "Владивосток" Алексей Воронин запечатлел самые яркие моменты гонки. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

comments powered by Disqus
Похожие новости
Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке
15:01, 24 июля 2017 Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Приморские красотки вступили в борьбу за место в финале конкурса Miss Sunrise
14:52, 24 июля 2017 Приморские красотки вступили в борьбу за место в финале конкурса Miss Sunrise

Главный призом конкурса станет незабываемая поездка в азиатский Лас-Вегас – Макао

Крутые тачки и много дыма: Зрелищный дрифт увидели владивостокцы в воскресенье
21:49, 23 июля 2017 Крутые тачки и много дыма: Зрелищный дрифт увидели владивостокцы в воскресенье

Третий этап DSL Drift Series состоялся на картодроме Змеинка

Во Владивостоке прошел самый креативный фестиваль года
21:02, 23 июля 2017 Во Владивостоке прошел самый креативный фестиваль года

«Мой Фест» был представлен в 7 уникальных направлениях

Во Владивостоке закончилась гонка на «драконах»
11:14, 23 июля 2017 Во Владивостоке закончилась гонка на «драконах»

На спортивном мероприятии побывал фотокорреспондент РИА VladNews

Корреспондент РИА VladNews столкнулся с беспределом продавцов
14:06, 22 июля 2017 Корреспондент РИА VladNews столкнулся с беспределом продавцов

Сегодня, 22 июля, в России отмечается профессиональный праздник работников торговли

Во Владивостоке готовятся ко дню ВМФ
11:59, 22 июля 2017 Во Владивостоке готовятся ко дню ВМФ

Фоторепортаж РИА VladNews