Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта

Места, где рекомендуется осуществлять объезд

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 30 июля, с 8 часов утра до 14 часов дня на следующих участках автомобильных дорог будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств:

- по улице Пограничная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Посьетская до пересечения с улицей Пограничная;

- по улице Набережная: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Тигровая;

- по улице Тигровая: от пересечения с улицей Набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по Красноармейскому переулку: от пересечения с улицей Набережная до дома № 9 по улице Набережная;

- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровая.

Также с 6 часов утра до 23 ночи 30 июля будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная.

Объезд рекомендуется осуществлять по улицам Алеутская, Светланская и Океанскому проспекту.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Госавтоинспекция просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов.

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