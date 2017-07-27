В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела полиции на станции Уссурийск Приморского края выявлены три работника вагонного депо, подозреваемые в хищении чугунных слитков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце рабочего дня осмотрщики вагонов похитили 11 чугунных слитков из состава, следовавшего в Находкинский морской порт и планировали сдать их в пункт приема металла.

В вагонном депо посчитали поступок данных работников несовместимым с профессиональной этикой работников железнодорожного транспорта. Они уволены с предприятия.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.2 ст.158 УК РФ.