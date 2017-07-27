Гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт во Владивостоке 28 июля

Призовой фонд – 40 000 рублей

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Уже в пятницу, 28 июля, во Владивостоке состоится одно из самых ярких культурных событий лета – гала-концертом завершится второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Гостей мероприятия, которое состоится в 17 часов в амфитеатре Спортивной набережной, ждёт настоящее шоу. Артисты исполнят Высоцкого вживую, часть номеров будут сопровождаться выступлением танцоров. Дополнят впечатления оригинальные декорации.

Порядка 30 артистов выйдут на сцену в ходе гала-концерта фестиваля, участники представят на суд зрителей и жюри самые разные номера. Здесь прозвучат стихи и песни легендарного поэта и артиста. «Своего» Высоцкого представят горожане самого разного возраста и профессий.

Победители фестиваля – обладатель Гран-при и лауреаты – будут определены в ходе гала-концерта. Призовой фонд – 40 000 рублей.

Сейчас участники фестиваля оттачивают мастерство и активно готовятся к концерту. С ними работает режиссерско-постановочная группа и команда специалистов по имиджу. Все вместе они создают образы, подбирают костюмы для гала-концерта и репетируют.

Напомним, первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году.