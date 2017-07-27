В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой

Нарушение положенного температурного режима составило 36 градусов

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники управления Россельхознадзора Приморья пресекли перевозку крупной партии рыбы с нарушением на 36 градусов температурного режима, что могло обернуться порчей груза и отравлением потребителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В селе Черниговка сотрудники полиции и Россельхознадзора остановили для проверки грузовой автомобиль Isuzu Elf, в котором перевозилась мороженная рыбопродукция в количестве 616 килограммов. Машина не была оборудована холодильной установкой.

Проведя замер температурного режима, стражи порядка обнаружили, что температура в машине составляет +18 градусов при допустимой норме транспортировки этого вида продукции -18 градусов, что является грубейшим нарушением ветеринарных норм РФ. Отметим, что на улице в этот день было + 36 градусов.

Таким образом, водитель нарушил статью 10.6 КоАП РФ. На нарушителя составлен административный протокол.