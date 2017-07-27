Во Владивостоке разыскивают парня из Пензы

Молодой человек приехал во Владивосток на заработки

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пропал парень, сообщает РИА VladNews.

Горячев Дмитрий 1995 года рождения еще 8 апреля прилетел из Пензы во Владивосток. Последний раз на связь с родственниками вышел 03.06. Сейчас о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 22-24 года, рост - 172-175 см телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Особые приметы: на левой руке с внутренней стороны от локтя до запястья татуировка, на которой изображен океан. Внутри океана - кит и солнце.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении парня, просим сообщать по следующим телефонам:

8 (4232) 22 - 42 – 87, 49 – 04 - 91 или 02– полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

