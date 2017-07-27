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В Приморье конфискована партия китайского кальмара с ртутью

Закуска предназначалась жителям Челябинска
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Превышение допустимого уровня ртути обнаружено в крупной партии солёно-сушеного кальмара, поступившего в Приморский край из Китая. Конечным пунктом назначения опасного морепродукта является город Челябинск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Превышение допустимого уровня содержания ртути обнаружено в партии солено-сушеной стружки кальмара, поступившей в морской порт Восточный из провинции Шаньдун Китайской Народной Республики для дальнейшей поставки в уральский регион. Масса партии составила 1 тонну. После ветеринарного досмотра и завершения таможенного оформления груз убыл в город Челябинск. В рамках государственного пищевого мониторинга от поступившей партии морепродукции инспекторами Россельхознадзора были отобраны пробы и направлены в лабораторию.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные испытания показали, что в поступившем кальмаре уровень ртути превышен на 30 процентов.

В настоящее время результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Информация об опасной находке направлена в адрес Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а также в адрес челябинского предпринимателя - получателя груза для принятия соответствующих мер по исключению опасной для здоровья продукции из свободного оборота.

Ранее в отношении этого китайского предприятия Россельхознадзором (г. Москва) уже вводились ограничительные меры. Так, в 2015 году по причине обнаружения в сушеном кальмаре превышения уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующей о несоблюдении ветеринарно-санитарных норм при производстве, хранении и транспортировке продукции, в отношении этого предприятия были введены временные ограничения на поставки его продукции в Российскую Федерацию. В 2016 году, по причине высокой бактериальной обсемененности, обнаруженной также в сушеном кальмаре, в отношении продукции этого предприятия был введен режим усиленного лабораторного контроля.

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