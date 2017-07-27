При пожаре в Приморье погиб человек

В селе Сальское сгорел жилой дом

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Днем в пожарно-спасательную службу Дальнереченского района поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: ул. 60 лет Октября, 12, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Уже через 14 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. По прибытию сотрудников пожарной безопасности, наблюдалось горение крыши и веранды дома, также огонь перебросился на хозяйственную постройку.

К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело человека без признаков жизни.

Общая площадь возгорания составила 90 кв. м. С огнём боролись девять человек личного состава и три единицы техники.

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