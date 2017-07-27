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Про зарплату «в конверте» можно пожаловаться в налоговую службу

Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Выплата зарплаты «в конвертах», без учета в налоговой базе и отчетности перед налоговыми органами, наносит ущерб как самим работникам, так и бюджету, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом напоминают в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.

Как сообщили в налоговой службе, производя неофициальные выплаты, работодатель лишает наемного работника возможности:

- на получение пенсии в будущем,

- на получение социальных выплат по больничным листам, беременности и родам,

- на получение кредитных средств на выгодных условиях в банках, а также специализированных кредитов на ипотеку с государственной поддержкой.

В УФНС по Приморскому краю отметили: налоговым, административным и уголовным законодательством (статья 123 НК РФ, статьи 5.27, 15.11 КоАП РФ, статья 199.1 УК РФ) предусмотрена ответственность работодателя при выплате своим работникам неофициальной заработной платы.

Если Вам или Вашим близким, выплачивается заработная плата «в конверте», работодатель уклоняется от заключения трудового договора, Вы можете обратиться по телефону «горячей линии» Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 8 (423) 241-13-51.

Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика.

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