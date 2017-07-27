Стали известны подробности страшной аварии под Артемом

Жуткое автопроисшествие случилось ночью, 26 июля

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Страшная авария унесла жизни двух молодых мотоциклистов из Приморья, сообщает РИА VladNews. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, ранее агентство сообщало, что в районе аэропортовской трассы произошла серьезная авария с участием двух мотоциклов. Оба водителя погибли на месте происшествия. Немногим позже в пресс-службе ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили, что причиной аварии стало попутное столкновение двух движущихся транспортных средств.

В ходе проверки было установлено, что оба водителя не имели водительского удостоверения. Кроме того, друзья одного из погибших точно подтвердили, что ВУ у него не имелось. С их слов, авария произошла из-за погони. Полиция погналась за одним из мотоциклистов, тот, не желая останавливаться из-за отсутствия прав, решил скрыться от сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и протаранил мотоцикл своего товарища, который в этот момент ожидал его, стоя на трассе.

Проверка по факту случившегося продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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