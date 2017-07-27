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В Кавалеровском районе сгорела баня

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило ранним вечером в пожарно-спасательную службу Кавалеровского района, сообщает РИА VladNws со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре на улице Юбилейная, 31 поселка Синегорье.

Уже через девять минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению открытого огня. В ходе ликвидации пожара были потушены крыша и стены бани.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. С огнём боролись шесть человек личного состава и две единицы техники.

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