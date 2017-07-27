Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 205МП, следующий по маршруту Владивосток - Артём в 11:35, отменен.



