Часть Владивостока останется без электроэнергии сегодня, 27 июля

Несколько домов во Владивостоке сегодня, 27 июля, останутся без электроэнергии, сообщает РИА VladNews.
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Несколько домов во Владивостоке сегодня, 27 июля, останутся без электроэнергии, сообщает РИА VladNews.
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Причина отключения - ремонтные работы
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