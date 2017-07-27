Часть Владивостока останется без электроэнергии сегодня, 27 июля

Причина отключения - ремонтные работы

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Несколько домов во Владивостоке сегодня, 27 июля, останутся без электроэнергии, сообщает РИА VladNews.

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.