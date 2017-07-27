Дождь ожидается в Приморье в четверг, 27 июня

В этот день погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была тёплой

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, местами небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +16...+30 °C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +19...+21 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске переменная облачность, временами небольшой дождь, вечером умеренный. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C.

27 июля погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была тёплой. Максимальная температура воздуха +33,5 °С отмечалась в 1920 году. Минимальная температура воздуха в 1954 году составила +12,2 °С. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 62, туман — в 65 случаях, гроза — в 1968, 1987 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (66 мм) выпало в 1918 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 22 м/с) регистрировалась в 1990 году.