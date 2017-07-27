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Гороскоп на 27 июля

Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха
Фото: Dpbbmlucu-ngakakoo Фото: Dpbbmlucu-ngakakoo
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами, сообщает 1001Гороскоп. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее. И еще один момент:  непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха.

Овен может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Овен будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Овен удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!

Отличительной чертой гороскопа Тельца является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Тельцу выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Тельцу достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Близнецы рискуют оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться ими манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Близнецов попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную им роль. Или же поделятся с ними слухами и догадками для того, чтобы они разнесли эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Близнецам держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.

Рака способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это вполне характерно для Рака. Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Лев рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Лев сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Льву избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Практически в любых делах Девой будет двигать здоровый азарт! При этом ей не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Девы будет выражаться в ее желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Деву во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше ее результаты, а значит, и шансы стать первой!

События дня вполне способны поставить Весы в тупик, поставить перед ними замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Весы ни хотели проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Весов просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция –  она будет у Весов на высоте, делая их невероятно проницательными.

День склоняет Скорпиона попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Скорпиона есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Скорпион одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, Скорпион может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

У Стрельца могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Стрельца может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Стрелец все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют Стрельцу не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Козерога! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Козерогу стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Козерогу повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Козерог собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем , ему для этого не найти.

Переполнить чашу терпения Водолея будет не сложно – она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Водолей и внимания бы не обратил, способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Водолея не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Водолея безмятежностью.

Окружающим трудно ожидать от Рыб логичных поступков: практически все, что они делают, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу». На протяжении дня Рыбы будут находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги им и самим нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Рыбам стоит прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

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