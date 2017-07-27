Фестиваль экстремальных видов спорта Prim Games готовит огромный палаточный городок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Экстремальные выходные: Prim Games
Побережье Японского моря уже давно превратилось в универсальную площадку для городских активностейВладивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
05:23, 27 июля 2017 Активных старшеклассников Владивостока приглашают в бесплатный летний лагерь
Программа летнего лагеря включает в себя большое количество образовательных и развлекательных мероприятий
00:06, 27 июля 2017 Украинский маньяк, убивший 100 человек, женился на россиянке: подробности свадьбы
Лимонад выпить не дали, но зато разрешили молодоженам брачную ночь
20:00, 26 июля 2017 СМИ: Госдума хочет подвести стритрейсеров под статью о хулиганстве
Группу возглавит зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный
18:01, 26 июля 2017 Владивостокцев приглашают принять участие в международном эко-лагере проекта «Остров мечты»
Организаторы проекта также приглашают партнёров и спонсоров к поддержке природоохранного лагеря-2017
17:40, 26 июля 2017 Тротуар на Светланской восстановят к октябрю
Пока он создаёт большие проблемы для пешеходов
17:35, 26 июля 2017 Приморью пообещали строительство второго перинатального центра
Специализированный роддом может появиться в Арсеньеве
17:08, 26 июля 2017 Дачников и садоводов приморской столицы ждут сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря
Победителей выберут в четырёх номинациях