Активных старшеклассников Владивостока приглашают в бесплатный летний лагерь

Программа летнего лагеря включает в себя большое количество образовательных и развлекательных мероприятий

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока совместно с региональным отделением «Российского движения школьников» приглашают активных старшеклассников в бесплатную профильную образовательную смену «Твое время!», которая пройдет с 6 по 19 августа года на базе оздоровительного лагеря «Солнечный луч», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Программа летнего лагеря включает в себя большое количество образовательных и развлекательных мероприятий: занятия по ораторскому искусству, командной работе, тайм-менеджменту, развитию коммуникативных навыков, мастер-классы по репортажной фотосъемке, написанию пресс-релизов, организации работы школьного пресс-центра, организации мероприятий, социальному проектированию и многое другое. Также участников смены ждут встречи с молодыми профессионалами и лидерами различных сфер общественной жизни города.

Подать заявку на конкурсный отбор (количество мест ограничено) могут учащиеся образовательных учреждений Владивостока в возрасте от 14 до 17 лет, активно участвующие в молодежной политике города или входящие в актив старшеклассников. Заявки принимаются до 31 июля.

По всем вопросам, связанным с участием в смене, можно связаться по телефону +7-924-439-97-19 или электронной почте: senia27.01@mail.ru. (Анастасия Есенкина). Подробнее с деятельностью Российского движения школьников в Приморском крае можно ознакомиться в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pro.rdsh.