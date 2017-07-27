Волновались за каждый выход. Выбирал лучших из лучших восьмой канал, модельное агентство Astra Models, а также другие организаторы и партнёры мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Полуфинал «Miss Sunrise — 2017»
Блистать и побеждатьВладивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.
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