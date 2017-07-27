Полуфинал «Miss Sunrise — 2017»

Блистать и побеждать

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Волновались за каждый выход. Выбирал лучших из лучших восьмой канал, модельное агентство Astra Models, а также другие организаторы и партнёры мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.