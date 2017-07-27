Во Владивостоке концерт памяти Владимира Высоцкого собрал поклонников его творчества

Гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» состоится уже в этом году, в пятницу, 28 июля

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

25 июля во Владивостоке состоялся концерт памяти Владимира Высоцкого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.. Поклонники творчества легендарного поэта и артиста собрались в Театральном сквере около памятника Владимиру Семёновичу.

Здесь прозвучали не только композиции Владимира Высоцкого, но и песни, посвящённые поэту, певцу и актёру.

«Я очень люблю творчество Владимира Семёновича Высоцкого, слушаю его с детства, можно сказать, вырос на его песнях. Во многом благодаря им и сам стал писать стихи и песни, - рассказал Сергей Игнатенко. – Буквально за два дня до концерта памяти я написал песню, которую посвятил Высоцкому».

Кроме того, все желающие смогли прочитать стихи Владимира Высоцкого или поделиться воспоминаниями, связанными с посещением артистом Владивостока. Напомним, артист дал концерты во Владивостоке летом 1971 года. Упоминается наш город и в его песнях.

«Владимир Высоцкий – признанный кумир своего времени, но и сейчас его творчество актуально и его почитают по-прежнему. Это ещё раз подтверждает то, что Театральный сквер никогда не пустует, а около памятника Владимиру Семёновичу всегда лежат цветы, - отмечает начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова. – Традиционными стали и концерты, которые мы проводим здесь совместно с дальневосточным региональным фестивалем авторской песни «Приморские струны» 4 раза в год. 25 января и 25 июля - в день рождения и день памяти Владимира Семёновича, а также 9 Мая и на День города».

Напомним, ещё одно по-настоящему знаковое место - это памятник Владимиру Высоцкому - появилось во Владивостоке в 2013 году. Сейчас в Театральном сквере, где на ступеньках амфитеатра Владимир Семёнович как будто исполняет свои песни, постоянно собираются почитатели творчества поэта. Первый в России поющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Установить памятник Владимиру Высоцкому – давняя мечта главы города Игоря Пушкарёва. До открытия в течение двух лет он вместе с художниками и творческой общественностью выбирал эскиз скульптуры. 25 июля 2013 года в Театральном сквере состоялось открытие памятника легендарному артисту.

«На концерты приходят люди, которым дорога память и творчество Владимира Высоцкого, - говорит директор дальневосточного регионального фестиваля авторской песни «Приморские струны» Людмила Жердзинская. – Однако замечаем, что всё больше молодёжи начинает понимать Высоцкого – они приходят на концерт, а потом ещё на один. Некоторые даже со временем выходят на сцену».

Во Владивостоке ещё одним событием, посвящённым творчеству артиста, стал фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус». Первый фестиваль, идея проведения которого принадлежит Игорю Пушкарёву, с большим успехом прошёл 29 июля 2016 года. Участники фестиваля представили на суд зрителей и жюри 30 номеров – здесь прозвучали стихи и песни легендарного поэта и артиста. «Своего» Высоцкого спели и продекламировали горожане самого разного возраста и профессий.

Гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» состоится уже в этом году, в пятницу, 28 июля.