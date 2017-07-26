Приморью пообещали строительство второго перинатального центра

Специализированный роддом может появиться в Арсеньеве

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Губернатор Приморского края пообещал строительство второго перинатального центра в регионе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отметил глава Приморья на встрече с врачами роддома №3 Владивостока, планируется, что перинатальный центр будет построен в Арсеньеве и нацелен на обслуживание северных территорий региона. Центр будет рассчитан на обслуживание не 2,5 тысяч (как владивостокский), а на 2 тысячи родов. На данный момент проходит процедура согласования с Минздравом:

- Вероника Скворцова - министр здравоохранения - поддерживает нас, - сказал Миклушевский.

Известно, что администрация Приморья планирует попадание строительства перинатального центра в Арсеньеве в программу строительства центров в России с 2019 года (в период до 2018 года этот проект не попадает).