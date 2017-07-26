Анна Якшанова стала мамой всего шесть дней назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Для ее мужа Евгения – сегодняшняя встреча с новорожденной дочкой – первая. В роддом он пришел, чтобы поддержать жену в сдаче последнего этапа на аккредитацию специалиста.
Выпускники ТГМУ во Владивостоке — достойная смена
Из послеродовой палаты – сразу за экзаменационный столВладивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.
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