Военную авиацию РФ душит финансовая петля

К сожалению, планы всюду у нас не всегда совпадают с реальными возможностями страны.

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

На недавно завершившемся авиасалоне МАКС представители ОПК и военачальники самых высших рангов традиционно делились с журналистами самой оптимистичной информации о растущем могуществе Воздушно-Космических сил (ВКС) РФ. И о том, какой вклад в это дело вносит отечественная оборонка. Оно и понятно: в Жуковском царила праздничная атмосфера. И разговоры о грустном здесь были неуместны.

Вот и в этом году главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондырев на вопрос, в полном ли объеме новая техника поступает в войска, ответил: «В 2018 году получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся». Что же касается всего Гособоронзаказа на 2018−2025 годы, то и тут, по словам главкома, «авиацию не обидели».

Бондарев особо отметил начало поставок в ВКС модернизированных вертолетов «Ночной охотник» — Ми-28НМ, которые существенно превосходят по возможностям базовую модификацию. На новом вертолете установлена более эффективная РЛС, обеспечивающая круговой обзор, обновлена система управления, повышающая возможности использования высокоточного вооружения.

К сожалению, планы всюду у нас не всегда совпадают с реальными возможностями страны. Военная авиация — не исключение. План Гособоронзаказа на следующую семилетку в прошлом году в связи с кризисом был скорректирован в денежном выражении. Денежное выражение сконвертировалось в сокращение объема производимой и закупаемой Министерством обороны военной техники и вооружения. Не факт, что новой корректировки в обозримом будущем опять не случится.

Видимо, по этой причине обнародованы лишь общие данные по закупкам самолетов и вертолетов по контрактам. Обратите внимание: они на всякий случай не детализированы погодично. В скупых сводках лишь говорится, что столько-то и того-то должно быть поставлено к такому-то сроку. И о нарушениях этого графика Минобороны не склонно распространяться.

Заявление Бондарева звучит оптимистично и бодро. Однако попробуем сопоставить объемы уже заказанной авиационной техники с той планкой, которую определил главнокомандующий ВКС.

По второму контракту строительства многоцелевых истребителей Су-35С авиазавод в Комсомольске-на-Амуре должен поставить до 2020 года включительно 48 самолетов. То есть ежегодно ВКС должны получать 10 машин. Но в минувшем году таких машин поставлено лишь четыре.

Авиазавод им. Чкалова работает ритмично, невзирая на финансовые катаклизмы, ежегодно выпуская по 16 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Которые в начале следующего десятилетия должны полностью заменить ветерана ВВС — фронтовой бомбардировщик Су-24.

Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30М2 и Су-30СМ строят в Комсомольске-на-Амуре и в Иркутске. Количество этих машин в ВВС и ВМФ России к 2020 году предполагается довести до 180 единиц. Известно, что по контакту 2016 года ВКС до конца 2018 года должны получить 44 машины названного типа. То есть в год надо строить по 22 самолета.

По контракту 2011 года арсеньевский авиазавод «Прогресс» должен допоставить к 2020 году еще около 60 ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Получается примерно по 20 машин в год. Примерно столько же ежегодно необходимо выпускать и ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник».

Ну, и еще примерно по 20 машин, которые смело можно назвать внуками дедушки Ми-8, — Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-8AMTШ.

Итого получается примерно столько же — более сотни в год, о чем и говорил Виктор Бондырев. Однако это ситуация по машинам, которые уже серийно и вполне ритмично выпускают российские авиапредприятия. И на которые выделено достаточное финансирование.

Сложнее история с новым тяжелым военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, с грузоподъемностью 60 т и дальностью 6500 км при средней нагрузке. Он производится с 2013 года ульяновским авиазаводом «Авиастар-СП». Минобороны по рекордному для авиапрома контракту стоимостью в 140 млрд. рублей должно к 2020 году получить 39 самолетов. Однако при составлении контракта цена была существенно занижена, как объясняют знающие люди, в результате этакой «борьбы нанайских мальчиков» внутри Объединенной авиастроительной корпорации. В результате оказалось, что на каждом выпущенном самолете завод терпит убытки, превышающие миллиард рублей.

Чтобы предприятие не обанкротилось, было решено не изменять закупочную цену, но за ту же сумму контракта получить меньше самолетов, чем запланировано. То есть — не больше тридцати. Таким образом, ВТА в обозримом будущем придется часть грузоперевозок выполнять на морально устаревших самолетах.

Еще хуже дела с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100, который крайне необходим ВКС. (Кстати, он создается на базе вышеупомянутого транспортника Ил-76МД-90А). Его принятие на вооружение было намечено на 2016 год.

Дело в том, что в России эксплуатируются, по различным данным, от 9 до 15 старых самолетов ДРЛОиУ А-50, которые уже не отвечают современным требованиям и по дальности обнаружения самолетов противника, и по количеству сопровождаемых целей, и по точности наведения на цели истребителей-перехватчиков.

Сейчас А-50 модернизируют до уровня А-50У. Но и это если не позавчерашний, то уж точно -вчерашний день авиации обнаружения. К тому же модернизируют крайне медленно — по 1−2 машины в год.

История с А-100 затянулась по не вполне понятным причинам. Главной среди них называют задержку с поставкой первого самолета. Однако он был передан ТАНТК им. Бериева для оборудования в А-100 в 2014 году. Но до сих пор радиолокационный комплекс летает не на «родном» самолете, а на летающей лаборатории, сооруженной из А-50.

А-100 ВКС крайне необходим, поскольку его появление должно ликвидировать качественное отставания в этой области от США, где эксплуатируют вполне современные модификации самолетов АВАКС. Наш А-100 способен контролировать воздушное пространство в радиусе 650 км, сопровождая до 300 целей и наводить на них 30 истребителей.

К тяжеловесам относится и топливозаправщик Ил-96−400ТЗ, который заказан в количестве двух машин в 2015 году. Однако в ВКС они пока еще не пришли. Самолеты нужные, несмотря на то, что в России сейчас эксплуатируются два десятка заправщиков советской постройки Ил-78. Новые превосходят их по одному из главных критериев — по запасу топлива более чем в полтора раза. Ил-96−400ТЗ берет 65 тонн авиационного керосина, Ил-78 — 40 тонн. И дальность у Ил-96−400ТЗ выше — 3500 км против 3000 км.

Печально обстоят дела с легким многоцелевым истребителем поколения 4++ МиГ-35. И дело тут даже не в том, что он сильно запаздывает по отношению к плану. Сейчас самолет уже готов. И продемонстрировал на испытаниях прекрасные показатели. Совсем скоро, через полтора года, начнется его серийное производство. Но серийное — это слишком громко сказано. Еще в начале этого года предполагалось, что будет построено 170 самолетов, которые заменят устаревшие МиГ-29. Однако неделю назад прозвучал приговор: Минобороны закупает лишь 24 самолета. Из них шесть достаются пилотажной группе «Стрижи». Итого — 18 строевых МиГов. А остальное, говорят, продавайте на внешнем рынке.

И тут причина не столько в недостатках финансов. Просто в Минобороны сложилась уникальная концепция строительства истребительной авиации, которая идет вразрез с мировой практикой. Во всем мире считают, что легких истребителей должно быть как минимум в два раза больше, чем тяжелых. У нас же после снятия с вооружения МиГ-29 легких истребителей вообще не останется. Поскольку 18 самолетов принимать в расчет абсолютно нелепо.

Решено ликвидировать еще один тип самолетов — штурмовики. Их в ВВС представляет дозвуковой, обладающий высокой живучестью Су-25 и несколько его модификаций. Самолет давно снят с производства. И существующие машины модернизировались за счет усиления авионики. Считается, что ресурс этих самолетов будет исчерпан к концу десятилетия. Вполне понятно, что его продлят лет на пять, а, может быть, — и на все 10. Однако дальше — пустота. Разработка нового штурмовка в России не ведется.

Можно предположить, что это решение сделано с оглядкой на США, которые решили избавиться от своего легендарного штурмовика А-10. Правда, последняя его модернизация состоялась сравнительно недавно — в 2007 году. Однако в будущем решено переложить задачи А-10 на легкий истребитель F-35A.

Однако симметричного ответа у России не получается, поскольку после ухода Су-25 на покой поддерживать наземные операции из самолетов смогут лишь считанное количество МиГ-35. Ну, правда, есть еще ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, но у них все-таки несколько иные возможности.

И, наконец, о многоцелевом истребителе пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). На авиасалоне МАКС-2013 Юрий Бондырев заявил: «Я думаю, что самолет Т-50 до 2017 года мы доведем, и может быть даже раньше. Если все пойдет нормально, то программа испытаний, возможно, будет сокращена, но с 2017 года мы планируем закупать эти самолеты и поставлять их в наши военно-воздушные части».

Пока не закупают и не поставляют, этот этап перенесен на 2019 год. Однако в этом нет ничего ужасного. Вполне понятно, что хочется, чтобы пораньше. Но и 2019 год — это нормально для машины такого уровня сложности. От первого полета до серийного производства пройдет девять лет, американцы доводили до заводского конвейера свои истребители пятого поколения дольше.

Однако печалят цифры, названные главкомом тогда и сейчас. Тогда планировалось закупить в первой серии до 2020 года 60 самолетов. Сейчас эта цифра урезана до 12 самолетов. То есть — в пять раз. Разумеется, не от злокозненности, а в силу экономических причин. Это значит, что лет через пять Россия сможет вести лишь очень локальные воздушные операции против ВВС США. Поскольку у американцев уже летают 184 самолета такого же уровня, как и Т-50, — F-22 Raptor.

Что же касается их F-35, самолета, по общему мнению, неудачного, то с ним с легкостью разберутся Су-30 и Су-35. А также зенитно-ракетные комплексы.

Источник: newsdiscover.net