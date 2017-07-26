Когда Россия сможет сама себя прокормить?

Существует мнение, что санкции распространяются на все

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Несмотря на санкции и российское эмбарго на импорт определенных видов сельхозпродукции, Россия по-прежнему остается самым главным чешским аграрным рынком за пределами Евросоюза. Чешская Республика даже отправила в Россию собственного аграрного дипломата Николу Грушкову. «Действительно заметно, что в российских магазинах преобладают российские продукты питания и другие товары, и россияне их с удовольствием покупают и поддерживают», — говорит Грушкова.



Бульдозером — по еде



— Чешскую компанию Madeta, вероятно, чаще других приводят в пример, когда говорят о компаниях, которым российское эмбарго навредило больше всего. А кого еще оно затронуло?



— Я не хочу перечислять конкретные названия, но факт в том, что больше всего проблем из-за эмбарго появилось именно у компаний, работающих в молочной промышленности. У нас около 20 компаний, сертифицированных для экспорта в Россию, и сейчас они не могут поставлять свою продукцию. Кроме того, запрет коснулся тех фирм, которые выпускают мясную продукцию.



— А есть ли возможность обходить санкции, точнее продовольственное эмбарго? Нам известны случаи, когда значительно возрастал экспорт экзотической папайи, якобы выращенной в Белоруссии…



— Мне известно об этом из российских СМИ, и у подобных попыток бывает два сценария развития ситуации. Первый оказывается успешным: торговая статистика подтверждает, что экспорт морской рыбы из Белоруссии в Россию вырос примерно в 15 раз. Также увеличились объемы ввозимых оттуда экзотических фруктов. Так что некоторым европейским странам действительно удается продолжать свой экспорт таким путем. Но бывают случаи, когда товар задерживают на российской границе, на таможне, а затем ликвидируют.



— Продолжается ли демонстративное уничтожение западных продуктов, когда их давят на улице бульдозером?



— Иногда кое-где мне такое попадается на глаза, но думаю, что особенного эффекта это не возымело. Сами россияне реагировали на подобное не очень хорошо, поэтому демонстративное уничтожение уже не показывают так широко, как это было сразу после введения эмбарго.



— Также предпринимались попытки опорочить качество западных продуктов с помощью афер с недостаточной гигиеной, дефектами товаров…



— Сейчас обсуждают несколько случаев, связанных с Белоруссией. Нескольким белорусским молокозаводам и мясоперерабатывающим производствам запретили экспорт в Россию, объяснив это как раз тем, что их продукция не соответствует всем ветеринарным и другим нормам. Такое происходит постоянно.



— Какие возможности, несмотря на эмбарго, открываются в России перед чешскими компаниями, работающими в аграрном и продовольственном секторе?

— Наше преимущество в том, что и до санкций мы экспортировали в Россию такие товары, как пиво, хмель, мак, корма, сладости, — все это наши основные экспортные аграрные наименования, на которые санкции не распространяются, хотя из-за девальвации рубля объемы экспорта этой продукции все же сократились. Перспективным является также экспорт технологий, строительство пивоваренных заводов и мини-пивоварен, поставки линий разлива, пекарен, сельскохозяйственной техники…



Самодостаточность к 2020?



— В сентябре 2016 года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что санкции нужно сохранять как можно дольше, потому что «сейчас российские потребители рады тому, что в магазинах есть отечественная продукция». Как обстоят дела в российских магазинах с точки зрения покупателя? Заметно ли там уменьшение количества западных товаров?



— Я начала работать в России уже тогда, когда действовали санкции, поэтому не была свидетелем переломного момента, когда прекратились поставки западных товаров. Но теперь действительно заметно, что в российских магазинах преобладают российские продукты питания и другие товары, и россияне их с удовольствием покупают и поддерживают своих производителей. Хотя я думаю, что подобные усилия, направленные на то, чтобы мы как потребители покупали больше чешской продукции, прилагаются и у нас.



— В России даже говорят о продовольственной самодостаточности. Достичь ее планируют к 2020 году. Реально ли это?



— В доктрине о продовольственной самодостаточности Россия установила несколько основных продуктов питания. Ими россияне хотят обеспечивать себя сами. Пусть не на сто процентов, но на 85-90% точно. Речь идет обо всех видах мяса, молоке, картофеле, зерновых и других основных продуктах. По данным статистики, России удается выполнять эту доктрину в случае большинства наименований. По-прежнему отмечается дефицит молока, рыбы и говядины.



— Значит ли это, что после того, как, например, снимут санкции, а потом и продовольственное эмбарго, утвердиться на российском рынке в этих сегментах будет намного труднее?



— Сложно что-либо предсказывать, и все же качество и количество — разные вещи. Россиянам удается обеспечить себя нужным количеством продуктов, однако качество некоторых продуктов — явно не идеальное. Поэтому все будет зависеть от того, как поведет себя российский потребитель, когда у него появится выбор между отечественной и импортной продукцией. Важным фактором также будет цена. Может показаться, что отечественная продукция должна быть дешевле той, которую импортировали, но это не всегда так. Российское сельское хозяйство не очень эффективно, и зачастую отечественная продукция оказывается дороже заграничной.



— Большая ли у Вас как у аграрного дипломата нагрузка в России?



— Довольно большая, хотя меня часто спрашивают, чем занимается аграрный дипломат в России в то время, когда действуют санкции. Существует мнение, что санкции распространяются на все, и в Россию мы не можем экспортировать вообще ничего. Но это не так. Россия не перестала интересовать чешские фирмы. Поэтому мы занимаемся проектами, локализованными непосредственно в России, экспортом, а также непростым процессом оформления разного рода сертификатов.

Автор: Роберт Брештян

Источник: inosmi.ru