Вспоминая и сравнивая состояние владивостокского транспорта за последнее десятилетие, собеседники пришли к общему мнению, что главной точкой его перехода на новый уровень стало возрождение муниципального автопарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Когда город значительно расширился за счёт постройки Снеговой Пади и преображения Русского Острова, а перевозчики отказывались брать необъезженные и непривычно длинные маршруты, появилась острая необходимость доставки пассажиров в эти новые районы.
Транспорт владивостокцам
Первый заместитель главы города Константин Лобода поведал о том, как развивается транспортная сеть ВладивостокаВладивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.
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