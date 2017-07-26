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Общество

Украинский маньяк, убивший 100 человек, женился на россиянке: подробности свадьбы

​Лимонад выпить не дали, но зато разрешили молодоженам брачную ночь
Фото: 76.ru Фото: 76.ru
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Браки не всегда свершаются на небесах, иногда они происходят в аду. 24-летняя россиянка Елена вышла замуж за 65-летнего украинского маньяка Сергея Ткача. На счету супруга — около 100 жертв (убивал детей и молодых женщин в основном на территории Крыма), за что получил четыре пожизненных срока.

Это не остановило жительницу Ярославля. Она уже успела родить от серийного убийцы дочь и заявляет, что в планах у нее еще двое детей. Даже украинские тюремщики сомневаются во вменяемости Елены, но по местным законам препятствовать «счастью молодых» не могут.

Как такое могло вообще произойти? Почему ни российские, ни украинские власти не воспрепятствовали самому безумного браку даже не годы, а десятилетия?

Невеста

Елена рассказала украинским тележурналистам, что любит Ткача с 16 лет, с тех пор как увидела его по телевизору. Ей особенно запомнилось, что он бывший миллионер, криминалист, занимался тяжелой атлетикой и вообще волевой сильный мужчина. То, что он убивал детей, девушку ничуть не смущает: «Так это же не мои дети». Елена около 7 лет пыталась найти Сергея Ткача, писала и звонила во все СИЗО и колонии Украины. Наконец, выяснила, где он, приехала на краткосрочное свидание, и оно только убедило ее в «истинности чувств».

Жених

В местах лишения свободы с 2005 года. Когда его задерживали, кричал: «Наконец-то! Я столько лет вас жду!» Сознался в 100 убийствах, но доказаны были 40. «Меня нужно казнить! Расстрелять или посадить на электрический стул, как в США. Зря этого не делают», — заявлял он на суде. В местах лишения свободы содержался в строгих условиях в камерах на двоих человек. Замечаний и взысканий не имеет.

Как сообщили в Управлении государственной пенитенциарной службы Украины в Житомирской области, брак между осужденным Ткачом и россиянкой действительно был зарегистрирован, причем еще в 2016 году. Церемония прошла в житомирской тюрьме №8, где отбывает наказание Ткач.

— Украинские законы не запрещают жениться даже осужденным к пожизненному сроку, — поясняет представитель ведомства. — Для этого не нужно разрешения ни следствия, ни суда, только управления юстиции. А дальше подается заявление в РАГС по месту нахождения колонии (в данном случае в Житомире, где Ткач находится с 2014 года). Сотрудник приходит в место лишения свободы в назначенный день, чтобы провести церемонию. Штамп в паспорте можно получить в течение всего пяти дней с момента подачи такого заявления. В данном случае была единственная сложность — от гражданки России требовалось временная регистрация. Она ее сделала, но это заняло почти месяц. Никаких препятствий жениху и невесте мы не чинили. Это их выбор, каким бы безумным он кому-то ни казался.

Про саму церемонию рассказывают, что прошла она в актовом зале колонии. Жених был в тюремной робе, невеста, чтобы не выделяться на его фоне, — в обычном платье. Ни фаты, ни свадебного букета, ни гостей не было. По случаю торжества не разрешили распить ни шампанское, ни даже лимонад. Зато дали длительное свидание.

Вообще в этом смысле украинские законы гуманнее российских: у нас осужденному к пожизненному сроку длительные свидания полагаются только через 10 лет отбывания наказания (причем даже если у него есть жена и поженились они еще на воле). Комнаты для таких свиданий во всех колониях не оборудованы видеонаблюдением. Так что чисто теоретически Ткач вполне мог прибить свою возлюбленную в первую же ночь. Ее, кстати, об этом предупредили: состоялся разговор начальника колонии и представителей Управлении государственной пенитенциарной службы Украины. Длительные свидания (до трех дней) по законодательству полагаются раз в 90 дней.

Автор: Ева Меркачева

Источник:www.mk.ru

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