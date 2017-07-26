Убийца три года гулял на свободе в Приморье

Теперь 29-летний мужчина задержан

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве трехлетней давности гражданин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК края. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, он находится в СИЗО. С участием молодого человека проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он воспроизвел на месте обстановку и обстоятельства события, продемонстрировал свои действия в момент совершения преступления.

По версии следствия, в конце июня 2014 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в ходе ссоры одним ударом в шею убил своего знакомого. Труп был обнаружен в том же месяце около трассы Хороль-Арсеньев Черниговского района.