Владивостокские журналисты обнаружили убежище наркоманов

"Наркопритон" под открытым небом

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Корреспонденты ИА «Приморье 24» обнаружили использованные шприцы вблизи детской площадки в одном из закутков на Народном проспекте, сообщает РИА VladNews.

Возле здания неоднократно была замечена группа людей, прячущихся у опорной стены. Двое мужчин направлялись в тёмный угол по одному, задерживались там на определённое время, после чего покидали это место.

Корреспонденты ИА «Приморье 24» решили выяснить, чем же так манит опорная стена владивостокцев. Ужасная картина предстала перед журналистам: смрадный запах и шприцы заполоняли ничем не приметный уголок. Кроме того, недалеко от "притона" расположена детская площадка. Остается только догадываться, что уже могли увидеть гуляющие на ней дети.

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