Валерий Гергиев: «Второй фестиваль важнее первого!»

Во Владивостоке состоялось выступление симфонического оркестра Мариинского театра

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Накануне во Владивостоке в рамках второго международного фестиваля «Мариинский» состоялось выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщает РИА VladNews.

Второй фестиваль, по словам Валерия Абисаловича, важнее первого – ведь он доказывает, как всерьез и надолго пришел Мариинский театр на берега Японского моря.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА VladNews о том, какова стратегия развития фестиваля, Валерий Абисалович сказал: «Мы надеемся, что огромные ресурсы Мариинского театра позволят сделать фестиваль прочным, укоренившимся и крайне важным культурным событием в АТР меньше, чем за пять лет. Замечу, что мы выступаем во многих регионах России, но далеко не везде беремся за организацию таких масштабных фестивалей. Здесь же, во Владивостоке, мы привлекаем все возможности, которые на десятилетия вперед создадут базу для того, чтобы город стал крупнейшим культурным центром России и АТР.

Владивосток для нас – новая, по-настоящему разрабатываемая концепция, так что второй фестиваль еще важнее, чем первый. Мы не можем позволить себе чего-то в духе: вот, в первый год взялись изо всех сил, даже фестиваль провели, а потом как-то сдулись, спустили на тормозах. Нет, так рисковать репутацией Мариинского театра я не могу. Поэтому – что? Поэтому мы сделали второй фестиваль более насыщенным, длительным, разнообразным.

Вы уже увидели в начале «Мариинского» балетных звезд мирового класса, теперь впереди – великолепные оперные спектакли, выступление Нобуюки Цудзи – великого музыканта, слепого пианиста с огромным музыкальным даром. Мы с оркестром в рамках фестиваля выступим в Харбине, Саппоро, Пьонгчанге, а в это время на Приморской сцене будут выступать звезды мировой музыки из Китая, Японии, Кореи, Сингапура… Фестиваль строит мост между странами, и это уже данность».

Валерий Гергиев подчеркнул также, что он очень доволен и динамикой развития Приморской сцены как таковой.

- Два года назад задачи перед Приморской сценой стояли такие: организовать переход из состояния регионального театра в театр мирового значения, в Мариинский, - сказал Валерий Абисалович. - С нею справились. Теперь ставится задача: работать динамичнее, выпускать интересные спектакли, делать все, чтобы сюда, во Владивосток, стремились приехать, работать, жить солисты оперы, балета, оркестра. Еще более важная задача – создать во Владивостоке образовательный центр здесь: консерваторию, балетную школу… Это уже навсегда определт роль Владивостока как культурного лидера в этой части АТР. Конечно, одному Мариинскому театру такие задачи не по плечу, мы их решаем вместе с правительством России. И я уверен, что что сезон, который начнется осенью, станет во многом определяющим в этом смысле. Мы не можем откладывать решение еще на два-три года, все надо делать сейчас!