Владивостокцев приглашают принять участие в международном эко-лагере проекта «Остров мечты»

Организаторы проекта также приглашают партнёров и спонсоров к поддержке природоохранного лагеря-2017

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Проект «Остров мечты», осуществляющий свою деятельность при поддержке администрации города Владивостока, организует с 9 по 27 августа на острове Рейнеке международный лагерь «Приморская островная волонтёрская служба» (ПОВС), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. К участию в лагере приглашаются все желающие владивостокцы.

«Волонтеры лагеря будут посвящать немало времени полезной работе: ликвидации стихийных свалок и мусорных захоронений, облагораживанию и озеленению территории, просветительской работе с туристами и местным населением на тему экологической грамотности, – рассказала руководитель «Острова мечты» Наталья Якунина. – В свободное время добровольцы купаются в море, загорают, исследуют остров, участвуют в спортивной, образовательной и развлекательной программе, вечерами поют песни у костра. Кроме того, для всех участников лагеря будут организованы экскурсии по Рейнеке, увлекательные морские прогулки и поездки на соседние острова».

Организаторы предоставляют все условия для комфортного проживания и работы на природе. Предусмотрено сбалансированное трёхразовое питание участников лагеря. Меню рассчитано как на участников, употребляющих мясо, так и на вегетарианцев. Также для волонтёров организован трансфер из Владивостока до острова Рейнеке в официальные дни заезда и разъезда.

Как сообщили организаторы, «Приморская островная волонтёрская служба» – это отличная возможность завести новых друзей и подтянуть английский язык. Ежегодно в лагерь съезжаются волонтёры из различных уголков России и всего мира. На участие в сезоне 2017 уже поступили заявки от волонтёров из Италии, Бельгии, США, Испании.

Для того, чтобы принять участие в лагере, необходимо заполнить анкету-заявку и отправить на электронный адрес: primostrov.volunteer@yandex.ru с соответствующей пометкой в теме письма. Также следует внести организационный взнос в размере 3000 рублей за полную смену, 2000 руб. за половину смены. Этот взнос полностью расходуется на волонтёров и частично покрывает расходы на питание и транспортные нужды. Волонтёрам, которые ранее принимали участие в лагере ПОВС, – скидка 50%. Принять участие бесплатно могут фотографы, операторы, журналисты, инструкторы по йоге и танцам.

Организаторы проекта также приглашают партнёров и спонсоров к поддержке природоохранного лагеря-2017. Более подробное описание ПОВС – в прикреплённых файлах.