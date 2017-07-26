На свидание к заключенному женщина попыталась пронести сим-карту. И спрятала ее к в кошельке. И даже попыталась уничтожить «запрещенку», когда сотрудники стали ее изымать. Попытка не удалась. Гражданку могут привлечь к административной ответственности, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал.
Уссурийск. Жизнь в СИЗО
Очередную нелегальную передачу перехватили оперативники в колонии УссурийскаВладивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.
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