Уссурийск. Жизнь в СИЗО

Очередную нелегальную передачу перехватили оперативники в колонии Уссурийска

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

На свидание к заключенному женщина попыталась пронести сим-карту. И спрятала ее к в кошельке. И даже попыталась уничтожить «запрещенку», когда сотрудники стали ее изымать. Попытка не удалась. Гражданку могут привлечь к административной ответственности, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал.