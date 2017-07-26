Дачников и садоводов приморской столицы ждут сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря

Победителей выберут в четырёх номинациях

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока приглашает садоводов и дачников принять участие в конкурсе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Победители будут награждены сертификатами на приобретение садовой техники и инвентаря в размере 30 000, 20 000 и 10 000 рублей.

Победителей выберут в четырёх номинациях:

лучший цветовод,

лучший овощевод,

лучшее садовое некоммерческое товарищество,

лучший садовый или дачный участок.

Стать участниками конкурса могут все желающие владивостокцы, кроме победителей прошлого года. Заявки принимаются до 15 августа в рабочее время в управлении по исполнению программ по поддержке населения (ул. Ильичева, 15, кабинеты № 9 и 48). При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией по городу Владивостоку и документ, подтверждающий право собственности или владения земельным участком.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефонам: 261-42-02, 261-43-96 и 261-43-50.

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнёрства».