Стали известны подробности падения мужчины из окна дома во Владивостоке

Проводится доследственная проверка

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Следственный комитет Приморья проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало, что в Ленинском районе Владивостока из окна 13 этажа в доме по адресу Красного Знамени выпал мужчина.

Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту агентства, что личность погибшего установлена.

"71-летний мужчина оставил записку. По факту случившегося проводится доследственная проверка", - сообщил собеседник агентства.

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