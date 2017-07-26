Стали известны подробности падения мужчины из окна дома во Владивостоке

Следственный комитет Приморья проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Напомним, ранее агентство сообщало, что в Ленинском районе Владивостока из окна 13 этажа в доме по адресу Красного Знамени выпал мужчина.
Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту агентства, что личность погибшего установлена.
"71-летний мужчина оставил записку. По факту случившегося проводится доследственная проверка", - сообщил собеседник агентства.
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